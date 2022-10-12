Москва, 12 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Россия будет продолжать переходить на расчёты в национальных валютах при оплате энергоресурсов. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Также продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей», — сказал он.

При этом глава Российского государства рассказал, что ранее Россия и Китай перешли на расчёты в рублях и юанях при поставках российского природного газа Пекину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет действовать в ущерб здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по тем ценам, которые они установили.