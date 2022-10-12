Ставрополь, , 14:32 — REGNUM В Ставропольском крае под суд пойдет один из участников вооруженной банды, совершавшей грабежи на территории региона и Карачаево-Черкесии. Обвиняемый — 24-летний житель соседней республики, по данным следствия, в начале января 2021 года принял участие в вооруженном нападении, совершенном на автостоянке у гипермаркета в городе Пятигорске.

Арест 禁书 网

«В ходе нападения молодой человек наносил удары руками и ногами по телу одного из потерпевших, после чего вместе с соучастниками преступления, похитил денежные средства в сумме более 208 тыс. рублей, которыми последние распорядились по своему усмотрению», — уточняют обстоятельства преступления в пресс-службе прокуратуры по региону.

После совершения ограбления фигурант дела скрылся от следствия. Однако был пойман и арестован. В отношении организатора — жителя соседнего региона — и других членов банды уголовные дела уже находятся на рассмотрении в суде. Всего в преступную группу входили не менее 12 человек, считает следствие.