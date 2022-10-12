Брюссель, 12 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В среду 12 октября Европейская комиссия в рамках своего ежегодного доклада о расширении Европейского союза будет рекомендовать предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата, сообщает портал EURACTIV со ссылкой на осведомленные источники.

Balkan Photos Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина является потенциальным кандидатом на членство в ЕС с 2003 года и официально подала заявку в феврале 2016 года, а в 2019 году Еврокомиссия определила 14 ключевых условий, которые должна выполнить страна, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Тем не менее до сих пор был достигнут очень незначительный прогресс, и в отсутствии определенности отчасти винят растущую разобщенность между тремя основными этническими группами страны — боснийцами, хорватами и сербами.

Рекомендация Европейской комиссии сразу же не повысит шансы БиГ на получение статуса кандидата, однако станет сигналом, который поможет провести необходимые реформы в стране, сообщили EURACTIV люди, знакомые с вопросом.

ЕК будет рекомендовать предоставить условный статус кандидата «при условии, что будут предприняты необходимые шаги».

Рекомендация комиссии также не является окончательным шагом, поскольку решать, предоставлять ли Боснии и Герцеговине статус кандидата, будут государства — члены ЕС.