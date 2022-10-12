Москва, , 14:31 — REGNUM Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего — ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают», — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за поддержку решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. При этом конкретное содержание ответных мер Вашингтона не приводилось.

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