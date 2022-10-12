Москва, 12 октября 2022, 14:31 — REGNUM Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за поддержку решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. При этом конкретное содержание ответных мер Вашингтона не приводилось.
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