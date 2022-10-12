Москва, 12 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего — ОПЕК+, при чем здесь это? То есть понятно, что просто собственные ошибки прикрывают», — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за поддержку решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. При этом конкретное содержание ответных мер Вашингтона не приводилось.

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