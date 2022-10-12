Красноярск, 12 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На севере в центральных районах Красноярского края 13 октября местами ожидается гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

По данным синоптиков, в Хакасии ночью 13 октября ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15-18 м/с.

В Туве днём 13 октября прогнозируются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. В Хакасии и Туве ночью и утром 13 октября местами ожидается туман.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Туве сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило жителей региона о существенном ухудшении погодных условий.

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