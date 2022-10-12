Пермь, 12 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Перми прокуратура организовала прямую линию по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации, сообщили 12 октября в пресс-службе администрации города.

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Горячая линия работает ежедневно в рабочие дни. Все интересующие вопросы жители могут задать специалистам прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация граждан. Напомним, из Пермского края в военные учебные центры Свердловской и Тюменской областей с 26 сентября в течение недели отправлено несколько эшелонов резервистов.