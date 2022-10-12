Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Скончавшийся в военном городке в Свердловской области мобилизованный житель Снежинска умер из-за передозировки наркотиками. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Как пишет ТАСС, гражданин употреблял запрещённые вещества вместе с ещё одним мобилизованным. В результате он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о смерти жителя Снежинска Челябинской области появилась в соцсетях. А затем её подтвердил глава города Андрей Пульников.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале погиб ещё один мобилизованный