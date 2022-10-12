Чонып, Южная Корея, , 14:30 — REGNUM 28 октября в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто пройдут гражданские учения по реагированию на стихийные бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп ru.torange.biz

Согласно опубликованным данным, в рамках учений будут отрабатываться действия на случай эпидемии высокопатогенного птичьего гриппа, включая отработку мер противодействия и ликвидации последствий.

В учениях будут задействованы около ста сотрудников министерства, местной администрации, заинтересованных учреждений и организаций.

Город Чонып был выбран в качестве места проведения учений в связи с большим количеством птицефабрик и мест зимовки перелётных птиц.