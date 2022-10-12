Москва, 12 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, которые установили предельные цены закупки продукции. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб», — сказал Путин.

Президент считает, что авантюрные решения Запада разрушают глобальную рыночную экономику. Нет гарантий, что потолок цен вскоре не будет установлен по другим категориям продукции и для других государств.

«Никто таких гарантий уже не даст. Своими авантюрными решениями некоторые западные лидеры разрушают глобальную рыночную экономику», — отметил президент.

Ранее Евросоюз принял пакет санкций, предполагающий установление потолка цен при закупках российской нефти.