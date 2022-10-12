Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Мигрант из страны СНГ обвиняется в сексуальном насилии над тремя жительницами многоэтажного дома в Петербурге, сообщили 12 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Нападения на женщин произошли в течение одной ночи.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Обвинение в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшим предъявлено 37-летнему гражданину Таджикистана. По версии следствия, мужчина в ночь с 7 на 8 октября в течении короткого промежутка времени около дома 34/2 и 34/3, а также в лифте дома 34/4 по Октябрьской набережной совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении трех женщин, проживающих в этом жилом комплексе.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября полицейские во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по подозрению в нескольких грабежах и изнасиловании местной жительницы задержали 20-летнего мигранта из СНГ.