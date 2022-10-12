Москва, , 14:27 — REGNUM Россия не станет действовать в ущерб здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по тем ценам, которые они установили. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы понесут убытки в размере €300 млрд из-за спотового механизма ценообразования.