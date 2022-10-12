Москва, 12 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Россия готова покупать европейские товары, но страны ЕС сами их не продают, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин.

Yarregion.ru Владимир Путин

«Мы готовы покупать европейский товар, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чем?» — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что авантюры некоторых лидеров Запада разрушают глобальную рыночную экономику.

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