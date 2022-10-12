Москва, , 14:25 — REGNUM Нитки газопроводов «Северный поток», повреждённые в результате диверсии, можно отремонтировать. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

При этом глава государства подчеркнул, что для этого есть одно первостепенное условие.

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Читайте также: Новак: сроки восстановления «Северных потоков» не прогнозируются

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российская сторона не может дать прогноз по срокам восстановления газопроводов «Северный поток». По его словам, сейчас точную информацию о восстановлении никто не даст. При этом Россия готова принять участие в расследовании ЧП и направила Швеции, Германии, Дании соответствующие ходатайства.

Ранее по теме: Эксперт: Запуск уцелевшей нитки «Северного потока» зависит от ЕС