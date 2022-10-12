Таллин, 12 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум.

Полиция

Департамент полиции и погранохраны Эстонии получит 19 новых патрульных автомобилей SEAT Tarraco. Об этом сообщило местное автопредприятие Topauto.

Сумма сделки не сообщается, как и будущее место применения автомобилей, но отмечается, что условия выполнения контракта получились непростыми.

«Проблемы с поставками в автопроме продолжаются, получить дополнительное оборудование непросто и для простых автомобилей. Транспортные средства полиции должны выдерживать интенсивное использование, поэтому отделу разработки продукции пришлось подумать над тем, как самостоятельно установить все крепления и кронштейны», — сообщил менеджер по продажам Topauto Янек Эскор.

Первые автомобили департамент получит уже в середине октября, остальные — до конца 2022 года.