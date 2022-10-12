Москва, , 14:23 — REGNUM Страны Европы в 2022 году понесут убытки в размере €300 млрд из-за спотового механизма ценообразования. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«По экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро, или это около 2% ВВП Еврозоны», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что этого было можно избежать при использовании долгосрочных соглашений с нефтяной привязкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что острый кризис, который связан с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, переживают в данный момент мировая экономика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).