Самара, 12 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. 516 квартир приобрели в Самарской области в 2022 году для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жилье

Данный вопрос рассматривали на совещании в областном правительстве.

Отмечается, что в текущем году в регионе существенно вырос план по обеспечению жильем детей-сирот. Так, планируется приобрести 867 жилых помещений для передачи детям сиротам.

Сообщается, что в настоящее время в области было приобретено 516 квартир, при этом предоставлено детям-сиротам 390 квартир, 20 муниципальных образований уже выполнили план.

Отмечается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил остальным главам муниципалитетов ускорить работу над решением этой задачи, призвал активнее работать с застройщиками, эффективнее использовать механизм приобретения жилья у единственного поставщика.

РанееИА REGNUM сообщало том, что в 2021 году в Самарской области 674 детей-сирот получили новое жилье.