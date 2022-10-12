Таллин, 12 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Департаменту здоровья Эстонии известно о рекомендации министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии жителям этой страны закупить в аптеке йодные таблетки для домашнего хранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на главного специалиста департамента Аве-Трийн Толк.

По ее словам, поскольку у северных соседей есть атомные электростанции, тема йодных таблеток уже много лет там на повестке дня. Теперь обновлено руководство для населения, кому и с какой целью следует держать дома йодные таблетки, а также — кому таблетки противопоказаны.

Эстония отличается от Финляндии тем, что здесь нет атомных электростанций. Поэтому, по словам Толк, эстонцам не нужно покупать или держать дома йодные таблетки: «У нас нет прямого радиационного риска. Если у нас будет повышаться уровень радиационного риска, население будет об этом информировано, но сейчас стабильная ситуация в том смысле, что не надо бежать в аптеку».

Кроме того, радиационным контролем занимается Департамент окружающей среды, который постоянно и активно следит за радиационной безопасностью. Сейчас все показатели в норме.