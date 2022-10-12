Белгород, , 14:20 — REGNUM Первым заместителем главы администрации Белгорода с 12 октября назначен Валентин Демидов. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Антон Иванов.

Здание администрации Белгорода Beladm.ru

Василий Голиков, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в администрации в качестве заместителя главы города. Он временно будет руководить направлением имущественных отношений и градостроительства.

«Мы пригласили Валентина Валентиновича для усиления команды мэрии — нам предстоит реализовывать крупные инфраструктурные проекты, а у него есть необходимый управленческий опыт. Первый месяц совместной работы оправдал наши ожидания. Поэтому принято решение назначить Валентина Валентиновича на должность первого заместителя мэра и доверить ему координацию всех основных проектов», — уточнил глава Белгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов в середине сентября 2022 года пришёл в мэрию в качестве советника мэра по инфраструктурным проектам.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Белгорода усилили советником по инфраструктурным проектам