Белгород, 12 октября 2022, 14:20 — REGNUM Первым заместителем главы администрации Белгорода с 12 октября назначен Валентин Демидов. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Антон Иванов.
Василий Голиков, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в администрации в качестве заместителя главы города. Он временно будет руководить направлением имущественных отношений и градостроительства.
Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов в середине сентября 2022 года пришёл в мэрию в качестве советника мэра по инфраструктурным проектам.
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