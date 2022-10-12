Улан-Удэ, , 14:19 — REGNUM Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской православной церкви организовала сбор гуманитарной помощи для беженцев и жителей новых регионов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе религиозной организации.

Русская древлеправославная церковь. Бурятия, село Тарбагатай Аркадий Зарубин

Сбор помощи ведётся во всех храмах и монастырях епархии. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей нуждаются в детских продуктах питания, лекарствах, продуктах питания, бытовой химии, одежде и обуви.

«Вещи и продукты принимаются только новые, продукты с действующим сроком годности, а также согласно перечню необходимой гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

На сайте епархии также представлен список необходимых вещей и продуктов питания.

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