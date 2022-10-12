Москва, , 14:18 — REGNUM Турция становится хабом для поставки углеводородов, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Евгений Попов Moscow. er.ru

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«Как и предполагалось, Турция — новая Германия», — отметил Попов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе Российской энергетической неделе предложил сделать Турцию хабом для поставки углеводородов в Европу. Он также заявил, что на горизонте 2025 года общий объем добычи и экспорта сохранится на текущем уровне.