Москва, 12 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Турция становится хабом для поставки углеводородов, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Moscow. er.ru Депутат Госдумы Евгений Попов

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«Как и предполагалось, Турция — новая Германия», — отметил Попов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе Российской энергетической неделе предложил сделать Турцию хабом для поставки углеводородов в Европу. Он также заявил, что на горизонте 2025 года общий объем добычи и экспорта сохранится на текущем уровне.