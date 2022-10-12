Москва, 12 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» лишены политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

«Много раз отмечал, что «Северные потоки» лишены какой бы то ни было политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании, а значит, судьбу «потоков» должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза», — заявил глава государства на «Российской энергетической неделе».

Путин добавил, что Россия готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.