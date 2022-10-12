Оренбург, 12 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельскохозяйственные организации перевыполняют план по заготовке кормов. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стог сена

На сегодняшний день заготовлено 303,8 тыс. тонн сена (111% от плана), 160,8 тыс. тонн сенажа (109%), 213,5 тыс. тонн фуража (110%), 169,8 тыс. тонн соломы (107%) и 500,3 тыс. тонн силоса (127%).

Аграрии активно занимаются севом озимых культур. На 12 октября озимые занимают 836,7 тыс. га. Из них на 641 тыс. га озимая пшеница, на 179,7 тыс. га — озимая рожь, на 3,3 тыс. га — тритикале и на 12,1 тыс. га - озимый рыжик.

Для проведения ярового сева 2023 года сельхозтоваропроизводителям потребуется 266,7 тыс. тонн семян. На сегодняшний день обеспеченность семенами в целом по области составляет 100% или 267,6 тыс. тонн.