Донецк, 12 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало, ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы