Москва, 12 октября 2022, 15:43 — REGNUM «Дружба» дала трещину. В последнее время очень много событий происходит именно вокруг Германии, куда по разным причинам происходит искусственное ограничение поступления российских энергоресурсов. Об этом сегодня, 12 октября, написал в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).
Он также отметил, что это не вызывает серьёзное беспокойство со стороны России. С другой стороны, очевидны экологические проблемы для Польши.
«Эмбарго ЕС на импорт российской нефти по трубопроводу вступает в силу 5 декабря 2022 года, поэтому для себя мы эту страницу уже перевернули. И решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти тому подтверждение», — добавил политик.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на нефтепроводе «Дружба» польским оператором была обнаружена разгерметизация.
Читайте также: В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба»