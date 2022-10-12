Москва, 12 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. «Дружба» дала трещину. В последнее время очень много событий происходит именно вокруг Германии, куда по разным причинам происходит искусственное ограничение поступления российских энергоресурсов. Об этом сегодня, 12 октября, написал в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Дмитрий Кобылкин «Дружба» дала трещину. Проблема произошла в Польше и на ветке трубопровода, которая идёт в Германию. В последнее время очень много событий происходит именно вокруг Германии, куда по разным причинам происходит искусственное ограничение поступления российских энергоресурсов. Сначала был «Северный поток», сейчас «Дружба». Кстати, летом уже были попытки совершить диверсию на этом нефтепроводе, но тогда серьёзных повреждений удалось избежать»

Он также отметил, что это не вызывает серьёзное беспокойство со стороны России. С другой стороны, очевидны экологические проблемы для Польши.

«Эмбарго ЕС на импорт российской нефти по трубопроводу вступает в силу 5 декабря 2022 года, поэтому для себя мы эту страницу уже перевернули. И решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти тому подтверждение», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на нефтепроводе «Дружба» польским оператором была обнаружена разгерметизация.

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