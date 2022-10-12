Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области произойдёт оптимизация. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения городской думы.

Переславская гордума

В рамках оптимизации в Переславской администрации хотят сократить подведомственные учреждения. по словам депутата Евгения Работникова, речь идёт о МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» и МУ «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба», а также о МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис».

«Я против такой структуры, так как считаю, что нужно убавлять заместителей главы городского округа, а не простых работников администрации, которые работают с населением. Нужно меньше делать начальников, объединяя отделы. Здесь следует подходить взвешено. У нас уже была оптимизация при объединении города и района, после которой район ощутил на себе её: к специалисту трудно попасть, иногда и вовсе нужно ехать в город, чтобы решить вопросы», — сказал депутат Переславской Думы Евгений Работников.

По оценке депутата, без работы останутся более сотни человек.

Решение гордумы, если оно будет принято, вступит в силу с 21 декабря этого года.