Переславскую администрацию ждёт оптимизация: кого сократят
Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области произойдёт оптимизация. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения городской думы.
В рамках оптимизации в Переславской администрации хотят сократить подведомственные учреждения. по словам депутата Евгения Работникова, речь идёт о МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» и МУ «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба», а также о МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис».
По оценке депутата, без работы останутся более сотни человек.
Решение гордумы, если оно будет принято, вступит в силу с 21 декабря этого года.