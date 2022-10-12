Москва, 12 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могли совершить теракты на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» из выгоды. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

妖精書士 Терминал СПГ

«США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам, highly likely, все понятно хайли-лайкли, всё понятно», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что виновниками теракта являются те, кто уже прибегал к таким методам.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что заявления Вашингтона о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» противоречат логике. Он указал на то, что авария, произошедшая на российских «Северных потоках», несёт непосредственную выгоду для Соединённых Штатов, поскольку эта ситуация повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

Читайте также: В США заявили о выгоде аварии на «Северных потоках» для Вашингтона

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обвинил США в высокой стоимости поставляемого газа. По его словам, американские партнёры экспортируют СПГ по цене в четыре раза больше, чем своим потребителям.

Ранее по теме: Шольц заявил о планах обсудить снижение цены на газ с США и Норвегией