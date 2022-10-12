Москва, 12 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Авантюры некоторых лидеров Запада разрушают глобальную рыночную экономику. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Допустим, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики? В сельском хозяйстве, производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира. Никто таких гарантий уже не даст. Своими авантюрными решениями некоторые западные лидеры разрушают глобальную рыночную экономику. Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных западных идеологов уже есть. Теперь, видимо, взяли и за свободу предпринимательства и частной инициативы», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.