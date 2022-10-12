Путин заявил, что Запад разрушает глобальную экономику
Москва, 12 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Авантюры некоторых лидеров Запада разрушают глобальную рыночную экономику. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».
«Допустим, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики? В сельском хозяйстве, производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира. Никто таких гарантий уже не даст. Своими авантюрными решениями некоторые западные лидеры разрушают глобальную рыночную экономику. Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных западных идеологов уже есть. Теперь, видимо, взяли и за свободу предпринимательства и частной инициативы», — сказал Путин.
Президент отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.