Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Депутат Государственной думы России Виталий Милонов («Единая Россия») официально подал заявление в военкомате Кировского района Санкт-Петербурга о призыве на военную службу в Вооруженные Силы РФ в качестве добровольца. Об этом сам депутат рассказал 12 октября на своей странице в соцсети.

Виталий Милонов подал заявление в военкомате vk.com/milonov

Напомним, ранее Милонов сообщил, что по собственному желанию, несмотря на положенную депутатам Госдумы бронь при мобилизации, служит в артиллерийском подразделении ДНР. Теперь, после воссоединения Донецкой Народной Республики с Россией, Народная милиция ДНР включена в состав Вооруженных сил РФ, и необходимо заново подтвердить своё желание служить.

«Несмотря на свой статус, не могу оставаться в стороне от проведения специальной военной операции — и подобно тысячам соотечественников, избирателей официально оформляюсь добровольцем», — написал Милонов.

Он также сообщил, что после нанесения Россией массированных ударов по инфраструктуре киевского режима, на фронте царит воодушевление.

«Очень хорошо повлияли на личный состав последние события: все хотят поскорее покончить с бандеровцами, заставить их сложить оружие. Ведь чем раньше мы победим, тем раньше мы начнём строительство прочной, безопасной и новой мирной жизни», — заявил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сети обсудили слова депутата Госдумы Виталия Милонова о разработке законопроекта, который предполагает отмену отсрочки от частичной мобилизации для парламентариев, если они изъявят такое желание.

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