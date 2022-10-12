Георгиевск, Ставропольский край, 12 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлен факт нарушения границ и целостности скотомогильника, в котором были захоронены животные, зараженные сибирской язвой. Территория в двух километрах от станицы Александрийская Георгиевского горокруга, где он находился, оказалась распаханной, что стало причиной возникновения угрозы эпизоотической безопасности всего Ставропольского края, сообщили в Россельхознадзоре.

Сибирская язва

«Споры сохраняют свою жизнедеятельность до 50 лет и более. Поэтому риск, что они могут распространяться, очень велик», — цитирует старшего госинспектора отдела ветеринарного контроля и надзора Россельхознадзора Вячеслава Юдина ГТРК «Ставрополье».

По его словам, в настоящее время по факту нарушения целостности скотомогильника краевое управление Россельхознадзора объявило предостережение администрации Георгиевского округа. Также направлена информация о необходимости принятия мер в правоохранительные органы, прокуратуру, управление Роспотребнадзора и в правительство Ставрополья.

В первую очередь требуется оградить территорию скотомогильника и предпринять меры для недопущения проникновения туда людей и животных.