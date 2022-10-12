Уфа, 12 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Мемориальную табличку участнику Великой Отечественной войны, прокурору Андрею Тимофеевичу Никитенко установили в башкирском городе Салават. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сообщается, что табличка была установлена на фасаде дома ул. Горького, 11а.

Отмечается, что в 1942 году в 17-летний Никитенко был призван в ряды Советской армии, а в 1943 году направлен на фронт, где служил командиром станкового пулемета. Зимой 1944 года во время Корсунь-Шевченковской операции был ранен, доставлен в госпиталь, позже по состоянию здоровья демобилизован.

Сообщается, что он работал помощником прокурора Федоровского района с 1948 года, в 1952 году был назначен прокурором Федоровского района. С 1959 года занимал должность помощника прокурора г. Салават.

«В 1961 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1964 году переведен на должность прокурора г. Октябрьского. Однако, через два года вновь вернулся в г. Салават в качестве прокурора города и работал на протяжении 15 лет до самой пенсии», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Никитенко был награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией». В 1972 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

«О таких личностях должны знать и помнить салаватцы — это наша история, это наши люди!» — говорится в сообщении пресс-службы.