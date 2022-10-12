Тирана, , 14:19 — REGNUM Преподаватели университетов в Албании 12 октября анонсировали бойкот занятий. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Преподаватель проекта «Атом воображения» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным журналистов, вузовские преподаватели не согласны с решением правительства Албании увеличить их зарплаты на 7% из государственного бюджета.

За три дня до начала занятий в университетах, Профсоюз педагогов проведет очередную акцию протеста, на которой будет принято решение о возможном бойкоте учебного года.

Ранее преподаватели отказались от предложения правительства о повышении своей зарплаты на 15% за счёт стипендий студентов и ожидают присоединения студентов к бойкоту, если со стороны правительства не последует ответной реакции.

Неделю назад, на фоне протестов преподавателей университетов, правительство утвердило решение об увеличении заработной платы преподавателей на 7% из государственного бюджета и на 8% из средств университетов.

Заработная плата вузовских преподавателей в Албании не повышалась с 2004 года, несмотря на протесты и бойкоты в университетах.

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