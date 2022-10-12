Ханты-Мансийск, 12 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова предлагает передавать новые месторождения недропользователям без конкурса. Об этом она заявила на Российской Энергетической неделе в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы направили предложения в Минприроды России по 75 участкам недр, которые считаем, уже в 2022 году надо передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи. По оценкам запасы — свыше 160 млн тонн, ресурсы — порядка 730 млн тонн», — заявила глава ХМАО Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный форум «Российская энергетическая неделя — 2022» проходит в Москве 12–14 октября. Основная тема мероприятия — «Глобальная энергетика в многополярном мире». В форуме принимают участие ведущие эксперты в сфере энергетики, представители и руководители крупнейших энергетических компаний.