Таллин, , 14:05 — REGNUM В международном праве существует четкая процедура возвращения беженцев на родину — это должно происходить исключительно по желанию самого человека, просто выпихнуть его не получится. Об этом юрист Эстонского центра по правам человека Ульяна Пономарева сообщила гостелеканалу ETV.

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Так она прокомментировала вопросы участников ток-шоу о том, когда Эстонии можно будет отправить назад многочисленных беженцев из б. УССР. Юрист-правозащитник добавила, что существует практика, при которой такие беженцы десятки лет проживают и не возвращаются на родину, даже если там все стало относительно спокойно.

«Например, сирийские беженцы — десять лет уже прошло, а мы по-прежнему их размещаем, потому что им некуда возвращаться. Но закрыть границу сейчас и никому больше не помогать, говорить, что мы больше не можем — это бред», — заявила Пономарева.

Она добавила, что вопрос с беженцами всегда стоит на контроле у многочисленных правозащитных организаций, Управления ООН по делам беженцев, Красного Креста. Они готовы не только помогать организационно, но и финансово.

«Есть организации, которые могут поделиться знаниями, выделить средства, Есть механизмы для приема большого числа людей», — успокоила собравшихся юрист-правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с конца февраля 2022 года в Эстонию въехали 110 425 беженцев из б. УССР. Из них 60 002 остаются в стране до сих пор.