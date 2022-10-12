Тула, , 14:04 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Петрунин скончался от последствий перенесенного коронавируса, отметила депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

Флаг Тульской области Tularegion.ru

«Сегодня утром пришла печальная новость, ставшая для многих и лично для меня, большим потрясением — скончался мой коллега, депутат Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса», — отметила Школкина в телегерам-канале.

Она также выразила соболезнования близким Петрунина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.

Во фракции «Единая Россия» выражают соболезнования в связи со смертью депутата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни парламентария.

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