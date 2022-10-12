Тула, 12 октября 2022, 14:04 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Петрунин скончался от последствий перенесенного коронавируса, отметила депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

Флаг Тульской области
Флаг Тульской области
Tularegion.ru

«Сегодня утром пришла печальная новость, ставшая для многих и лично для меня, большим потрясением — скончался мой коллега, депутат Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса», — отметила Школкина в телегерам-канале.

Она также выразила соболезнования близким Петрунина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.

Во фракции «Единая Россия» выражают соболезнования в связи со смертью депутата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни парламентария.

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