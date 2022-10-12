Тегеран, , 14:04 — REGNUM Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане. Об этом 12 октября заявил главнокомандующий Военно-морских сил Ирана адмирал Шахрам Ирани.

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«В целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности мы вскоре проведём на севере Индийского океана совместные военно-морские учения при участии Китая, России и других стран», — приводит слова Ирани агентство YJC.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Иран провёл военные учения «Эгтедар 1401» с участием сухопутных, воздушно-десантных, ракетных и артиллерийских войск.

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