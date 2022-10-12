Москва, , 14:03 — REGNUM Острый кризис, который связан с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, переживают в данный момент мировая экономика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Владимир Путин Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США

«Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что также это способствуют откровенно подрывные действия отдельных участников рынка, руководствующихся исключительно собственными геополитическими целями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» являются актом международного терроризма.