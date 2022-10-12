Пекин, , 14:04 — REGNUM Третий живой урок с китайской космической станции провели члены экипажа «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ для студентов на Земле, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Китайская космическая станция Тяньгун-2 saturnapollo

Главный класс расположен в Технологическом и инженерном центре использования космического пространства при Китайской академии наук. В занятиях также приняли участие учащиеся из других трех классов по всему Китаю.

Это первая научная лекция, проведенная из лабораторного модуля «Вэньтянь». Предыдущие две лекции из серии «Класс Тяньгун» были прочитаны экипажем «Шэньчжоу-13» из основного модуля станции «Тяньхэ».