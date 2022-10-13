Москва, , 01:24 — REGNUM Россия допустила большую ошибку, не создав ранее свои страховые и судоходные компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не знаем до конца, как будет сформулирован этот принцип — «потолка цен». Если там, в документах ЕС, будет записано, что мы отказываемся покупать российскую нефть по цене больше, чем такая-то, значит, Россия прекращает поставки, они прекращаются до наступления эмбарго», — заявил эксперт.

Эмбарго на поставки российской нефти вступает в силу 5 декабря 2022 года, напомнил политолог.

«Я думаю, они попытаются увязать всё это в один срок. т. е. 5 декабря должны прекратиться морские поставки нефти в ЕС и 5 декабря будет введён «price cap», — полагает Миттрахович.

Т. е. это будет означать, что они сами нефть не покупают, но запрещают своим страховым и судоходным компаниям доставлять нефть в третьи страны, пояснил политолог. Далее возможно множество вариантов — то ли эти компании будут хитрить, делать одно, писать второе, говорить третье, либо они прекратят с нами работать и мы будем работать с другими компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях.

«Отдельный вопрос — почему мы до сих пор не создали свои страховые и судоходные компании. Что плохого в том, чтобы иметь свою страховую компанию, которая работает с нефтяным сектором? У нас считалось это чем-то отсталым, хоты был бы отличный эффект синергии: нефтяная компания, добывающая компания, продающая компания, перерабатывающая компания, страховая, транспортная компании и т.д.», — заключил эксперт.

Напомним, что главы стран «большой семерки» договорились о введении т. н. «потолка цен» на российское сырье и призвали присоединиться к этой акции все страны, импортирующие российские нефть и газ.