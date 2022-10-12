Москва, 13 октября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Россия допустила большую ошибку, не создав ранее свои страховые и судоходные компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы не знаем до конца, как будет сформулирован этот принцип потолка цен. Если там, в документах ЕС, будет записано, что мы отказываемся покупать российскую нефть по цене больше, чем такая-то, значит, Россия прекращает поставки, они прекращаются до наступления эмбарго», — заявил эксперт.

Эмбарго на поставки российской нефти вступает в силу 5 декабря 2022 года, напомнил политолог.

«Я думаю, они попытаются увязать всё это в один срок, т.е. 5 декабря должны прекратиться морские поставки нефти в ЕС и 5 декабря будет введён price cap, — полагает Митрахович.

Т. е. это будет означать, что они сами нефть не покупают, но запрещают своим страховым и судоходным компаниям доставлять нефть в третьи страны, пояснил политолог. Далее возможно множество вариантов: то ли эти компании будут хитрить, делать одно, писать второе, говорить третье, либо они прекратят с нами работать, и мы будем работать с другими компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях.

«Отдельный вопрос — почему мы до сих пор не создали свои страховые и судоходные компании. Что плохого в том, чтобы иметь свою страховую компанию, которая работает с нефтяным сектором? У нас считалось это чем-то отсталым, хоты был бы отличный эффект синергии: нефтяная компания, добывающая компания, продающая компания, перерабатывающая компания, страховая, транспортная компании и т.д.», — заключил эксперт.

Напомним, что главы стран «большой семерки» договорились о введении т. н. потолка цен на российское сырье и призвали присоединиться к этой акции все страны, импортирующие российские нефть и газ.