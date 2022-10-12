Абу-Даби, , 14:02 — REGNUM Ряд афганских беженцев, которые были перевезены в Объединённые Арабские Эмираты во время эвакуации из Кабула год назад с обещанием перевода в США, в очередной раз устроили акцию протеста против неопределённости своего положения. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По их словам, в настоящее время более 2000 афганских беженцев всё ещё живут в нищете в лагере Абу-Даби. Они подчёркивают, что их протесты будут продолжаться до определения их судьбы, а некоторые из них объявили голодовку.

Некоторые афганские беженцы говорят, что им не разрешается покидать территорию лагеря и что условия в этих пунктах временного размещения «подобны тюрьме».

Как сообщает BBC, протестующие также говорят, что после многомесячного пребывания в этом лагере у них есть только одно требование — внести ясность в свою дальнейшую судьбу.

Следует отметить, что протесты начались в феврале после того, как процесс переселения был остановлен. После этого во время визита высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, он пообещал, что все афганские граждане будут переселены к августу.

Американские официальные лица заявляют, что никто из эвакуированных афганцев не будет принуждён вернуться в Афганистан. Однако некоторые беженцы добровольно вернулись в Афганистан после месяцев отчаянного ожидания.