Москва, 12 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевский режим давно использует террористические методы, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы», — заявил глава государства, выступая на «Российской энергетической неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны начали осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам на территории бывшей УССР, однако они предпочитали не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому.

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