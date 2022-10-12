Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Всплеск продаж, о котором сообщила компания LVMH, владелец роскошных брендов Louis Vuitton и Christian Dior, говорит о том, что по крайней мере один сегмент экономики остается невосприимчивым к кризису в розничной торговле — это товары класса люкс. Об этом 12 октября пишет Bloomberg.

Ювелирный магазин

Пертурбации на рынках, рост инфляция и общий экономический пессимизм не стали препятствием обеспеченных людей, желающих приобрести дорогие сумочки, часы, украшения и автомобили. Об этом свидетельствует 22-процентный скачок продаж товаров LVMH в прошлом квартале.

«Чувство облегчения от того, что мы пережили пандемию, отодвинуло на задний план все плохие новости, и потребителей охватило настроение «carpe diem» [лови момент — лат.], — сказал аналитик по люксовым товарам инвестиционной компании Bernstein Лука Солка. — Никто не хочет быть самым богатым человеком на кладбище».

Из-за таких настроений у бутиков Christian Dior и Chanel в Париже, Берлине и Лондоне образовались очереди, напоминающие допандемическое время, когда китайские туристы скупали европейские товары. Только теперь китайцев сменили американцы с окрепшим долларом и европейцы.

Непреходящая популярность знаменитых марок среди состоятельных людей вышла за рамки сумок и дорогих безделушек и помогла поднять продажи автомобилей Mercedes-Benz более чем 20% в прошлом квартале, притом что продажи других, более дешевых автомобилей падают.

Финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони сказал, что в прошлые периоды спада покупатели предметов роскоши, как правило, больше реагировали на потрясения фондового рынка, чем на замедление экономического роста. По его словам, в отличие от розничных сетей массового спроса, LVMH имеет возможность переложить рост расходов на своих состоятельных клиентов.

Между тем ажиотажный спрос не спадает. В конце сентября на аукционе Sotheby’s в Париже была продана самая дорогая в его истории сумка Hermes Kelly из крокодиловой кожи за 352 800 евро. Ближайший аукцион роскошных сумок пройдет 13 октября в Гонконге и даст еще одну возможность убедиться в расточительности богачей.

Вопрос состоит в том, как долго продлится это демонстративное потребление. Аналитик инвестиционной компании Jefferies Флавио Середа считает, что, несмотря на рост продаж LVMH, пока еще остается неопределенность относительно дальнейшего развития событий.