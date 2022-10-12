Москва, 12 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Диверсии на газопроводах «Северный поток» — проявления международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — подчеркнул Путин.

Организаторы этого теракта, добавил он, намеревались уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, заставить потребителей покупать её по гораздо более высоким ценам.

Все факты диверсий на российских энергетических объектах доказаны. За ними стоят те, кто хочет разорвать связи между Россией и Европой, и выгодоприобретатели. Прежде организаторы терактов уже прибегали к таким диверсиям, их ловили за руку.

ЧП на «Северных потоках» — опаснейший прецедент, сказал российский лидер.

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