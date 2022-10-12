Новоульяновск, Ульяновская область, 12 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В городе Новоульяновске осудили 37-летнего водителя-охранника местной охранной организации за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что 31 марта возле одного из домов по улице Ульяновской 37-летний водитель-охранник в ходе спонтанного конфликта нанес прохожему резиновой палкой и рукой несколько ударов по голове. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии общего режима. В качестве возмещения морального вреда с осужденного в пользу пострадавшего определено взыскать 260 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновец, 11 августа 2011 года возле дома по проспекту Гая он изнасиловал девушку, а 28 декабря 2021 года на улице Артема совершил насильственные сексуальные действия в отношении другой пострадавшей, у которой также забрал мобильный телефон.

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