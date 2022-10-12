Ярославль, , 14:31 — REGNUM Суд признал виновным ярославца, который поджёг своего собутыльника, и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Место преступления СУ СК России по Ярославской области

«Следствием и судом установлено, что в конце октября 2021 года, обвиняемый совместно со своим 64-летним знакомым, распивали спиртные напитки в одной из комнат многоквартирного дома по улице Центральной деревни Кузнечиха Ярославского района Ярославской области. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, злоумышленник, имея умысел на совершение убийства мужчины с особой жесткостью, взял пластиковую пятилитровую бутылку с бензином, после чего вернулся с ней, разлил бензин по комнате, облил одежду своего знакомого и поджег ее, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в ярославском управлении СКР.

Прибывшим пожарным удалось предотвратить распространение огня и потушить пожар, материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей. Самого потерпевшего вытащил сосед по дому, однако позднее мужчина скончался в больнице.

Отбывать наказание виновник будет в колонии особого режима.