Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее сообщили об увеличении числа китайских военных кораблей, которые были замечены в морской юрисдикции страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Агенства военной разведки.

Корабли ВМС Китая 玄史生

Согласно опубликованным данным, в 2021 году в территориальных водах Южной Кореи было замечено около 260 китайских военных кораблей.

В 2020 году показатель составил 220 судов, в 2019 году — 280 судов, в 2018 году — 230 судов.

С января по август 2022 года в водах было замечено 170 судов.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов страны, в водах Южной Кореи также было замечено большее количество китайских авианосцев и подводных лодок.

По словам источника, морская юрисдикция распространяется на территориальные воды, исключительные экономические зоны и континентальный шельф. Согласно общепринятому праву, некоторые из них являются международными водами. Но если в этот район заходят иностранные суда, за ними наблюдают военно-морские силы стран с суверенной юрисдикцией.