Лондон, , 13:54 — REGNUM Странам НАТО сложно найти достаточное количество систем ПВО, чтобы обеспечить потребности киевского режима. Об этом пишет 12 октября британская газета Financial Times с ссылкой на неназванных западных чиновников.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам одного из собеседников издания, страны альянса уже предоставили какое-то количество систем ПВО, но производственных мощностей не хватает. Некоторые страны НАТО в последние годы сами сталкиваются с задержками в получении систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал вопрос о поставках Киеву современных средств ПВО и снарядов к ним одной из главных тем предстоящей встречи министров обороны стран альянса.

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